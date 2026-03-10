Ще се изравнят ли цените на имотите с тези в София: Срив на пазара в Дубай

Средната цена на квадратен метър в Дубай през 2025 година надхвърли 4200 евро, което несъмнено е повече, отколкото струва обикновен апартамент в българската столица София. Но градът предлагаше нещо, което трудно ще се намери другаде – нулев данък върху капиталовите печалби, постоянно жителство за собствениците на имоти и пазар, който расте дори по време на кризи. Затова и много заможни българи погледнаха към Дубай като сериозна алтернатива на родния си пазар.

Войната удари имотния пазар

Седмица след началото на войната в Персийския залив обаче, нещата може би вече стоят по друг начин. Атаките на Иран предизвикаха сериозен трус на пазара на недвижими имоти в Дубай, като стойността на акциите на водещи компании в сектора се срина, а загубите достигнаха близо 20 на сто.

Процъфтяващият само до преди седмица имотен сектор на емирството понесе внезапен пазарен шок, след като масова разпродажба на акции изтри натрупаните печалби от началото на годината.

Индексът на имотните компании на Dubai Financial Market Real Estate Index е спаднал с над 17 на сто от началото на конфликта — най-големият спад сред секторните индекси на борсата. По-широкият борсов индекс Dubai Financial Market Index също отчита сериозно понижение от около 11 на сто за същия период.

Най-силен натиск понасят акциите на някои от най-големите строителни предприемачи в емирството. Книжата на Emaar Properties — един от най-големите строителни предприемачи в Обединените арабски емирства и компанията зад емблематични проекти като Burj Khalifa — поевтиняха с 13,6 на сто.

Акциите на Deyaar Development, компания, специализирана в жилищни и търговски проекти в Дубай, се понижиха с 11,6 на сто. Union Properties, друга голяма компания за недвижими имоти, регистрирана на борсата в Дубай и участваща в мащабни смесени проекти, загуби 12,8 на сто от стойността си.

А само преди месеци пазарът на недвижими имоти в Дубай постави нов рекорд. През 2025 г. общата стойност на сделките достигна близо около 249,7 милиарда долара. Цените на имотите в Дубай се покачваха устойчиво от 2021 г., като през 2025 г. реалната възвръщаемост достига около 9,6 на сто.

Цените

Преди началото на войната едностаен апартамент в Дубай струваше между 82 000 и 160 000 евро, а двустаен от 140 000 до 350 000, в зависимост от местоположението и качеството на строителство. Например, в центъра и близо до плажовете цените са между 3500 и 5800 евро на кв. м., но в покрайнините те са съвсем достъпни - между 1900 и 2800 евро на кв. м. Разбира се, пентхаус или луксозна вила излизат доста по-солено.

Все още е рано да се каже накъде ще тръгнат цените в Дубай, но ако те последват спада на акциите на водещите компании в сектора и се понижат с близо 20 на сто, то ще се окаже, че са съвсем близки до тези в българската столица. Така, от 4200 евро на кв. м. при евентуален такъв спад, средната цена на имот в Дубай би била около 3300 евро на кв. м. или точно толкова, колкото тази на апартамент в престижен квартал в София.

А дали има много българи, които да се възползват от евентуална "имотна промоция" в Дубай, тепърва предстои да разберем.