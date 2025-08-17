Израел е блокиран - хиляди излязоха на бунт срещу Нетаняху заради Газа (ВИДЕО)

Хиляди израелци се присъединиха в неделя, 17 август, към митинги и национална стачка на над 300 локации, като призовават правителството на Бенямин Нетаняху да сключи незабавно примирие с "Хамас", за да освободи заложниците, държани в Ивицата Газа. Над 32 души към момента са задържани от полицията за нарушаване на обществения ред. Това се случва, докато израелските сили се готвят да разширят офанзивата си в палестинския анклав въпреки осъждането на този ход от страна на международната общност.

Nationwide protests in Israel call for a hostage deal and end to the Gaza war; police crack down, making multiple arrests. pic.twitter.com/eHBV15EtRY — Clash Report (@clashreport) August 17, 2025

Семействата на заложниците, заедно с техните поддръжници, блокираха няколко основни пътища, развявайки израелски знамена и носейки плакати със снимки на пленниците. Очаква се кулминацията да настъпи с голям вечерен протест.

🇮🇱 More than 300 protest demonstrations have taken place in Israel since early morning,with dozens of roads closed



The demonstrators are demanding a prisoner exchange agreement, a hostage deal and an end to the ongoing war, and are marching under the slogan:"Bring them back now" pic.twitter.com/dF5SNYiZC7 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 17, 2025

Стачка, но без ключов синдикат

Най-голямата синдикална организация в страната - Хистадрут - отказа да подкрепи стачката. И макар някои университети да заявиха, че ще участват, стачката се провежда по време на академичната лятна ваканция, което отслабва нейното въздействие.

The Israel Police views the right to lawful protest as a fundamental cornerstone of democracy. Actions that violate the law, such as burning tires, blocking highways, or endangering public safety, are not considered lawful protest.



Officers have arrested multiple individuals… pic.twitter.com/rVWQP5tUqK — Israel Police (@israelpolice) August 17, 2025

След почти две години война Израел твърди, че около 20 оцелели заложници и телата на около 30 все още са в Газа. Дебатът за това как да бъдат върнати, разделя израелското общество, противопоставяйки семействата на заложниците и техните съюзници на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговото правителство.

⚠Since early morning, demonstrations have been taking place in #Israel calling for an end to the war with the #Gaza Strip and demands for an exchange of prisoners - local media.



Israeli police have already begun detaining protesters. pic.twitter.com/71l6WaaF0O — News.Az (@news_az) August 17, 2025

Една от пуснатите заложнички с призив към Нетаняху

Арбел Йехуд - израелската заложничка, освободена по време на размяната с палестински затворници при едно от кратките примирия, се обърна към Нетаняху по време на демонстрация в Тел Авив и поиска от него да сключи незабавно споразумение с "Хамас" в името на останалите заложници.

"Единственият начин да ги върнем е чрез споразумение, наведнъж, без игри", каза Йехуд, чийто партньор, Ариел Кунио, е сред заложниците, които все още се държат в Газа, предаде The New York Times.

Нетаняху и неговите коалиционни партньори твърдят, че връщането на останалите заложници не може да стане за сметка на решителното разгромяване на "Хамас". Палестинската въоръжена група атакува Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души – предимно цивилни – и вземайки около 250 заложници, което предизвика войната в Газа.

Последвалата израелска кампания срещу "Хамас" е убила повече от 60 000 души в Газа, според местни здравни служители, които са контролирани от групировката и които не правят разграничение между цивилни и бойци.

🚨🇮🇱🇵🇸⚡#BREAKING - Israeli protesters block several highways across Israel in an attempt to shut down the entire country, demanding a deal to return the hostages and end the war. pic.twitter.com/k2kXtDmbS5 — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) August 17, 2025

Израел също така се сблъска с нарастващо глобално възмущение поради ужасните условия на живот в Газа. Израелската армия е разрушила големи части от анклава и на моменти строго е ограничавала влизането на хуманитарна помощ, което е довело до широко разпространен глад. Това се случва и сега - агенция, контролирана от Израел и САЩ, разпределя помощите за жителите на Газа, а мнозина бяха убити, докато чакат на опашка за храна.

Израел ще атакува Газа, семействата на заложниците се притесняват

Въпреки нарастващия натиск в страната и в чужбина, Бенямин Нетаняху предупреди, че израелската армия ще нападне отново град Газа в следващите седмици, освен ако "Хамас" не се предаде. Предложението беше остро критикувано както в Израел, така и извън страната. Палестинците и чуждестранните лидери твърдят, че то ще удължи войната и страданията на палестинските цивилни. А семействата на останалите заложници се страхуват, че техните близки могат да бъдат убити при израелското настъпление.

Преди правителството на Нетаняху да приеме плана за нова офанзива в Газа, началникът на щаба на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир предупреди, че подобен ход може да застраши живота на останалите заложници, държани от "Хамас".

JUST IN:



Mass protests erupted across Israel, spreading to more than 350 locations and blocking dozens of roads.



Demonstrators demanded a hostage exchange deal and urged an immediate end to the ongoing war in Gaza. pic.twitter.com/92bxVckJcF — Current Report (@Currentreport1) August 17, 2025

"Военният натиск не връща заложниците – той само ги убива", заяви Арбел Йехуд в неделя по време на демонстрацията в Тел Авив.

Съюзниците на Нетаняху бързо атакуваха митингите и ги нарекоха "благодат" за "Хамас". Безалел Смотрич, крайнодесният министър на финансите на Израел, ги определи като "токсични и вредни", а депутат от партията Ликуд на Нетаняху заяви, че те са "бунтове в подкрепа на "Хамас"".

"Нация, която иска да живее, не може да се предаде на враговете си и да спре войната точно преди унищожаването на "Хамас"", написа Смотрич в социалните мрежи.

