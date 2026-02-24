Мъж извади близо 200 грама злато от стари SIM карти (СНИМКИ)

Видео на мъж от Южен Китай предизвика истинска сензация онлайн, след като показа как извлича 191 грама злато от изхвърлени SIM карти и електронни компоненти. Кадрите, появили се на 20 януари 2026 г., предизвикаха рязък скок в търсенето на употребявани SIM карти, а мнозина побързаха да се сдобият с "електронен скрап" с надеждата да повторят експеримента.

Мъжът, известен онлайн като Цяо, е от град Хуейджоу, провинция Гуандун, и по професия се занимава с рафиниране на отпадъчни метали. В интернет вече го наричат "алхимика".

191 грама злато

Във видеото Цяо изсипва купчини използвани SIM карти в съдове, подлага ги на нагряване и химическа обработка, след което демонстрира добития метал. Според изчисленията стойността на извлеченото злато достига около 200 000 юана - приблизително 48 000 лева. Още: Инвестиция, не украшение: Купуваме златни кюлчета, но не и бижута

По-късно той уточнява пред местни медии, че златото не идва единствено от SIM карти, а и от други изхвърлени електронни чипове, които са допринесли за общото количество от 191 грама.

Колко злато има в една SIM карта?

Макар клипът да създава впечатление за сравнително лесен "направи си сам" проект, реалността е далеч по-сложна. Съвременната SIM карта съдържа по-малко от 0.001 грам злато. Това означава, че за да се достигне количество, подобно на показаното от Цяо, биха били необходими приблизително 400 000 карти.

Освен това процесът на извличане включва използването на т.нар. "царска вода" - смес от силно корозивни киселини, способна да разтваря благородни метали. При неправилна употреба тя може да отдели токсични и дори експлозивни газове. Експерти предупреждават, че една грешка може да доведе до тежки химически изгаряния или сериозни инциденти. Още: Невиждана от седмици: Нов обрат в цената на златото

Скок в търсенето и рискове

След разпространението на видеото цените на старите SIM карти са се повишили, а търговците съобщават, че наличностите се изчерпват по-бързо от обичайното. Част от купувачите открито признават, че искат да опитат метода на Цяо.

Самият той обаче предупреждава, че подобни експерименти не са за аматьори. Работата с агресивни химикали изисква специализирани знания, оборудване и разрешителни. В някои региони обработката на подобни вещества без лиценз е незаконна.