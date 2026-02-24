На годишнината от войната в Украйна: Китай отговори възползвал ли се е от конфликта

Войната на Русия в Украйна навлиза днес, 24 февруари 2026 г., в петата си година. Докато европейските правителства и САЩ многократно призовават Китай да спре подкрепата си за Москва и да настоява за прекратяване на сраженията, Пекин продължава да твърди, че не е страна в конфликта. Някои анализатори казват, че предвид минималното икономическо въздействие, което войната има върху Китай, фокусирането на Европа върху конфликта, а не върху Азия, е от полза за президента Си Дзинпин.

"Китай никога не е търсил печалба от кризата"

"Дали Китай непряко се е възползвал" от войната на диктатора Владимир Путин? Такъв въпрос зададе Reuters на брифинг на говорителя на китайското външно министерство Мао Нин днес. Тя отвърна: "Позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е обективна и справедлива, което е очевидно за всички".

Още: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е

"Ние активно работим за насърчаване на преговорите за мир и прекратяване на военните действия. Китай никога не е подклаждал конфликта, нито е търсил печалба от кризата, и не приема никакви обвинения", заяви Нин, цитирана от сайта на външното ведомство в Пекин.

Снимка: Kremlin.ru

Всеизвестен факт е, че Китай се възползва от големи отстъпки за руските продукти в период на засилени западни санкции срещу Москва от началото на пълномащабната инвазия. Освен това се счита, че Китайската народна република снабдява Русия със стоки с двойна употреба - т.е. граждански стоки, които могат да се използват за военни цели. Въпреки че се представя за неутрална страна във войната, Пекин е обвиняван, че изпраща дронове и компоненти за оръжия в Руската федерация - има и налични журналистически разследвания, показващи именно това: До 2022 - нито един дрон за Русия, после - търговия за милиони: Разкрит е нов маршрут за помощта на Китай към Путин.

Каква е позицията на Пекин относно войната в Украйна?

"Позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е последователна и ясна. Ние подкрепяме всички усилия за мир. Наскоро най-накрая се отвори вратата за диалог по кризата в Украйна и в момента има динамика на диалога. Диалогът и преговорите са единственият жизнеспособен изход от кризата в Украйна", обяви още Мао Нин, повтаряйки думата "криза" вместо война.

"Надяваме се, че страните ще се възползват от възможността и ще постигнат всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение. Китай е готов да работи с международната общност, за да продължи да играе конструктивна роля за политическото разрешаване на кризата", гласи изявлението на външното министерство в Пекин.

Още: Reuters: Китайски експерти тайно разработват дронове в Русия