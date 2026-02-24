Лайфстайл:

На годишнината от войната в Украйна: Китай отговори възползвал ли се е от конфликта

24 февруари 2026, 17:10 часа 149 прочитания 0 коментара
На годишнината от войната в Украйна: Китай отговори възползвал ли се е от конфликта

Войната на Русия в Украйна навлиза днес, 24 февруари 2026 г., в петата си година. Докато европейските правителства и САЩ многократно призовават Китай да спре подкрепата си за Москва и да настоява за прекратяване на сраженията, Пекин продължава да твърди, че не е страна в конфликта. Някои анализатори казват, че предвид минималното икономическо въздействие, което войната има върху Китай, фокусирането на Европа върху конфликта, а не върху Азия, е от полза за президента Си Дзинпин.

"Китай никога не е търсил печалба от кризата"

"Дали Китай непряко се е възползвал" от войната на диктатора Владимир Путин? Такъв въпрос зададе Reuters на брифинг на говорителя на китайското външно министерство Мао Нин днес. Тя отвърна: "Позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е обективна и справедлива, което е очевидно за всички".

Още: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е

"Ние активно работим за насърчаване на преговорите за мир и прекратяване на военните действия. Китай никога не е подклаждал конфликта, нито е търсил печалба от кризата, и не приема никакви обвинения", заяви Нин, цитирана от сайта на външното ведомство в Пекин.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Kremlin.ru

Всеизвестен факт е, че Китай се възползва от големи отстъпки за руските продукти в период на засилени западни санкции срещу Москва от началото на пълномащабната инвазия. Освен това се счита, че Китайската народна република снабдява Русия със стоки с двойна употреба - т.е. граждански стоки, които могат да се използват за военни цели. Въпреки че се представя за неутрална страна във войната, Пекин е обвиняван, че изпраща дронове и компоненти за оръжия в Руската федерация - има и налични журналистически разследвания, показващи именно това: До 2022 - нито един дрон за Русия, после - търговия за милиони: Разкрит е нов маршрут за помощта на Китай към Путин.

Каква е позицията на Пекин относно войната в Украйна?

"Позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е последователна и ясна. Ние подкрепяме всички усилия за мир. Наскоро най-накрая се отвори вратата за диалог по кризата в Украйна и в момента има динамика на диалога. Диалогът и преговорите са единственият жизнеспособен изход от кризата в Украйна", обяви още Мао Нин, повтаряйки думата "криза" вместо война.

"Надяваме се, че страните ще се възползват от възможността и ще постигнат всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение. Китай е готов да работи с международната общност, за да продължи да играе конструктивна роля за политическото разрешаване на кризата", гласи изявлението на външното министерство в Пекин.

Още: Reuters: Китайски експерти тайно разработват дронове в Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Русия Китай война Украйна мир Украйна оръжие Русия
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес