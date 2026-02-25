Фатален инцидент с F-16 в Турция (ВИДЕО)

Военен самолет F-16 падна в турския окръг Балъкесир. При катастрофата е загинал пилотът. Самолетът е бил част от авиофлота на подразделението на Военновъздушните сили в Балъкесир. По информация на валията на окръга Исмаил Устаоглу той се е разбил около 0:50 часа местно време при полет, свързан с изпълнението на задача.

Причините за фаталния инцидент ще станат ясни след приключването на разследването, което се води от Главната прокуратура в Балъкесир.

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че останките на самолета вече са открити. "Връзката със самолет F-16, който е излетял от Девето подразделение на Военновъздушните сили – Балъкесир, както и неговите следи, са загубени в 0:56 часа. Самолетната катастрофа е установена, а останките са намерени при спасително-издирвателните операции, които са започнали веднага. Пилотът е загинал“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната на Турция.

"Главният прокурор, заместник главният прокурор и двама прокурори от Главната прокуратура са на мястото на инцидента", съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек.

Започнало е разследване, а заради авиокатастрофата е затворена и отсечка от пътя Истанбул – Измир.

В рамките на три месеца това е третата поред авиокатастрофа в Турция, свързана с военни. На 23 декември 2025 г. при излитане от Анкара, се разби самолет с високопоставени либийски военни на борда. При друга самолетна катастрофа на 11 ноември 2025 г. загинаха 20 военнослужещи. Тогава военнотранспортният самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, се разби в грузинската община Сигнахи.