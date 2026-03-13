Моджтаба Хаменей вероятно е загубил крак, твърди военният министър на САЩ (ВИДЕО)

13 март 2026, 17:43 часа 168 прочитания 0 коментара
"Лидерите на Иран не са в по-добра форма - отчаяни се крият под земята, така правят плъховете. Знаем, че новият т. нар. нетолкова велик лидер (Моджтаба Хаменей) е ранен и вероятно е загубил крак". Това заяви американският военен министър Пийт Хегсет, като посочи, че Моджтаба Хаменей не се е появил, прочели са единствено негова реч писмено, без видеокадри и дори без аудиозвук. 

Още: "Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

"Призова за единство - може би убийството на десетки хиляди протестиращи е неговата представа за убийство. Той е уплашен. Той е ранен. Той бяга и му липсва легитимност. Кой командва - дори Иран не знае", добави Хегсет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че Моджтаба Хаменей вероятно е жив "под някаква форма", но е "увреден". "Това не е някой, който бащата (аятолах Али Хаменей) би искал. Много хора опитват да разберат дали той (Моджтаба Хаменей) е жив"

Същевременно американският президент изрази увереност, че иранският режим ще падне, но "може би не веднага".

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Пийт Хегсет война Иран Моджтаба Хаменей
