Моджтаба Хаменей вероятно е загубил крак, твърди военният министър на САЩ (ВИДЕО)

"Лидерите на Иран не са в по-добра форма - отчаяни се крият под земята, така правят плъховете. Знаем, че новият т. нар. нетолкова велик лидер (Моджтаба Хаменей) е ранен и вероятно е загубил крак". Това заяви американският военен министър Пийт Хегсет, като посочи, че Моджтаба Хаменей не се е появил, прочели са единствено негова реч писмено, без видеокадри и дори без аудиозвук.
"Призова за единство - може би убийството на десетки хиляди протестиращи е неговата представа за убийство. Той е уплашен. Той е ранен. Той бяга и му липсва легитимност. Кой командва - дори Иран не знае", добави Хегсет.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че Моджтаба Хаменей вероятно е жив "под някаква форма", но е "увреден". "Това не е някой, който бащата (аятолах Али Хаменей) би искал. Много хора опитват да разберат дали той (Моджтаба Хаменей) е жив"
Същевременно американският президент изрази увереност, че иранският режим ще падне, но "може би не веднага".