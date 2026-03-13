Интересите на САЩ и Израел се разминават за Иран: Редкият случай, когато Нетаняху е прав

Белият дом изглежда е разтревожен. Защото целите на САЩ и Израел по отношение на Иран се разминават. Докато президентът Доналд Тръмп казва, че войната в Иран може да приключи много скоро и че повечето американски цели са постигнати, израелският премиер Бенямин Нетаняху е на съвсем друго мнение. Израел възнамерява да продължи ударите, дори ако САЩ се опитат да се оттеглят. И в този случай - един от много редките такива случаи - Нетаняху е прав. Това казва руският опозиционер и един от бившите ръководители на петролната компания "Юкос" Леонид Невзлин в телеграм канала си.

Докато Тръмп е изправен пред все по-голям натиск, не на последно място и заради убитите във войната американски войници, то Израел има различна логика. И за Тел Авив залогът е много по-голям, казва Невзлин.

Това е така, защото иранският режим не е унищожен - той само е отслабен. Али Хаменей е мъртъв, но силовите структури, разузнаването, Ислямската революционна гвардия пордължават да функционират. С други думи, ако сега ударите спрат, иранският режим ще получи пауза, в която да се възстанови, смята опозиционерът. Иран го е правил и преди. Така че това би означавало всичко да започне отначало след няколко години, но този път срещу противник, който си е научил урока.

Затова Нетаняху говори за смяна на режима. И тук е прав, смята Невзлин. Защото само смяната на режима би дала на Израел сигурността, от която се нуждае. Израел не може да си позволи да спре сега, дори САЩ да го искат, заключава той.

