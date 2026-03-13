Иран към Турция за поредната ракетна атака: "Как е възможно? И ние не можем да си го обясним"

13 март 2026, 17:59 часа 262 прочитания 0 коментара
Посланикът на Иран в Анкара Мохамад Хасан Хабиболахзаде заяви, че и Техеран не можел да си обясни ситуацията с трите ракети, изстреляни от Иран и навлезли във въздушното пространство на Турция след началото на войната в Близкия изток. Това съобщава турският информационен сайт Т24, цитиран от БТА в деня, в който противовъздушната отбрана на НАТО пак трябваше да сваля иранска балистична ракета над югоизточната ни съседка.

Посланикът заяви, че Иран вярва в усилията и помощта на "приятелската и братска държава Турция" пред лицето на конфликта в Близкия изток и е особено благодарен на президента и външния министър на Турция.

Иран предлага разследващ екип, трета страна можела да е отговорна

"Ние уважаваме националния суверенитет на Турция. По този въпрос нашите въоръжени сили, Генералният щаб и Министерството на външните работи публикуваха изявление, в което отричат да е била изстреляна каквато и да е ракета или боеприпас. За да решим ситуацията и да премахнем недоразуменията, предложихме да бъде създаден технически екип, който да разгледа въпроса по-подробно. Защото и за нас това е въпросителна - как е възможно да се случи подобно нещо?", каза Хабиболахзаде пред частната новинарска агенция "Демирьорен" (DHA) в Анкара.

Посланикът допусна, че отговорна за ситуацията може да е трета страна. "Според нас е възможно това да е дело на трети страни, които се опитват да навредят на приятелските и братските отношения между двете държави", каза той.

Турция си запазва правото на ответни мерки - ясно послание към Техеран

Турски медии, сред които TRT Haber, цитираха междувременно източници от сигурността на Турция, които коментират, че Анкара действа предпазливо, за да избегне покачване на напрежението и въвличането ѝ в конфликта. Според източниците обаче Анкара е предала "ясно послание" на Техеран, в което е настояла "незабавно да идентифицира отговорните за атаките и да вземе необходимите мерки". Те посочват също, че предпазливата позиция на Турция не бива да се тълкува като неограничена търпимост и че страната "разполага с необходимата възпираща сила, за да гарантира националната си сигурност и няма да се поколебае да предприеме ответни или наказателни мерки по начин, който счете за подходящ, когато възникне такава ситуация".

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била обезвредена от елементи на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие. Това е четвърта свалена ракета, насочена към Турция, от началото на войната, като три от ракетите бяха обезвредени в турското небе, а една - над Сирия.

Димитър Радев Отговорен редактор
Видео
