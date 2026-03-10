Условие: Иран обяви как всяка държава ще може да минава свободно през Ормузкия проток

Иранската революционна гвардия обяви, че всяка арабска или европейска държава, която експулсира посланиците на Израел и САЩ от своята територия, ще може свободно да преминава през Ормузкия проток. Това съобщиха иранските държавни медии.

Кризата в Близкия изток спря корабоплаването през жизненоважния Ормузки проток, през който преминава приблизително 1/5 от световния петрол и втечнен природен газ.

Стотици кораби остават блокирани от двете страни на стратегическия воден път.

Сложният казус с Ормузкия проток

Към момента Ормузкият проток се води затворен от Иран, който заплашва и обстрелва кораби, които се опитат да преминат несанкционирано през 21-километровия воден път. Това блокира 20% от световния износ на петрол и движение на други стоки и товари.

Междувременно заместник-министърът на външните работи на Иран Маджид Тахт-Раванчи заяви, че Техеран има едно-единствено условие за прекратяване на военните действия, ако Израел и САЩ са склонни да го изпълнят - "никаква по-нататъшна агресия".

Той заяви, че няколко държави, включително Русия, Китай и Франция, са се свързали с Иран, за да помогнат за облекчаване на напрежението и насърчаване на деескалацията.

По-рано Върховният секретар на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че сигурността в Ормузкия проток е малко вероятна, докато войната, разпалена от САЩ и Израел в региона, продължава.

Източник: iStock

Френските намерения

Лариджани отговори на забележките на френския президент Еманюел Макрон относно изпращането на военни кораби в пролива. "Стабилността е трудна за постигане, когато някои страни се стремят да подхранват конфликта", отбеляза той.

Макрон обяви, че страната му ще се намеси и ще гарантира сигурността в Ормузкия проток.

Според плана Франция и нейни партньори ще ескортират търговски кораби след най-интензивната фаза на конфликта в Близкия изток, което ще позволи възобновяването на доставките на петрол и газ.

Макрон също така обяви, че Франция ще разположи дългосрочно две фрегати в операцията на ЕС в Червено море, стартирала през 2024 г.

Като цяло, френското присъствие в Източното Средиземноморие до Червено море и Ормузкия проток ще включва 8 фрегати, 2 амфибийни хеликоптероносача и самолетоносача "Шарл дьо Гол", който в момента се намира близо до Крит, Гърция.