Автобус с деца катастрофира в Турция, трима загинаха (ВИДЕО)

Туристическият автобус, пътуващ за турската столица Анкара от северозападния окръг Чанаккале, поднесе на завой и се преобърна в град Инегьол, окръг Бурса, предаде БТА.

🇹🇷The bus with military overturned in Turkey. There are dead



The incident happened in the Turkish city of Balveren, it is also reported that 4 people were injuredhttps://t.co/4CBwxfi2hr pic.twitter.com/Ajp5xsVmc2