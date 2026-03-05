Любопитно:

Ракети с бойни глави от 1 тон "летят" към основното израелско летище: Иран се хвали с атака по несъществуваща въздушна база (ВИДЕО)

05 март 2026, 13:48 часа 345 прочитания 0 коментара
Ракети с бойни глави от 1 тон "летят" към основното израелско летище: Иран се хвали с атака по несъществуваща въздушна база (ВИДЕО)

Иранската революционна гвардия твърди, че тази сутрин, 5 март, е изстреляла балистични ракети с 1-тонови експлозивни бойни глави към летище „Бен Гурион“ - основното и най-голямо в Израел, намиращо се в Тел Авив. В изявление на гвардията се заявява, че призори тя е изстреляла ракети „Хорамшахр-4“ към „сърцето на Тел Авив, летище „Бен Гурион“ и базата на 27-ма ескадрила на израелските военновъздушни сили на това летище“. 

Още: Досега паричната сметка на новата война с Иран за САЩ е солена: Ще излезе ли накрая?

Такава база вече няма

Проблемът е, че в израелските военновъздушни сили няма 27-ма ескадрила. Вероятно се има предвид въздушната база 27, или въздушната база "Лод", която някога е била част от летище „Бен Гурион”, преди да бъде затворена завинаги през 2010 г., отбелязва The Times of Israel.

Още: С поглед към Иран: Украйна дава дронове прехващачи срещу друго ценно оръжие

Според израелските въоръжени сили всички балистични ракети, изстреляни през нощта от Иран към Израел, са били пресечени от противовъздушната отбрана. Една ракета, изстреляна сутринта, е ударила открита зона в град в централната част на страната.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

С намаляването на темпото на ракетните обстрели от Иран, израелските въоръжени сили сега очакват ускоряване на атаките на "Хизбула" от територията на Ливан. Групировката е част от "Оста на съпротивата" - прокси силите на Техеран в региона на Близкия изток.

Още: Иран е атакувал 13 държави за няколко дни. Ще спре ли дотук?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Тел Авив Иран ирански ракети война Израел война Иран иранска ракетна атака летище Бен Гурион
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес