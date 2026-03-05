Ракети с бойни глави от 1 тон "летят" към основното израелско летище: Иран се хвали с атака по несъществуваща въздушна база (ВИДЕО)

Иранската революционна гвардия твърди, че тази сутрин, 5 март, е изстреляла балистични ракети с 1-тонови експлозивни бойни глави към летище „Бен Гурион“ - основното и най-голямо в Израел, намиращо се в Тел Авив. В изявление на гвардията се заявява, че призори тя е изстреляла ракети „Хорамшахр-4“ към „сърцето на Тел Авив, летище „Бен Гурион“ и базата на 27-ма ескадрила на израелските военновъздушни сили на това летище“.

Такава база вече няма

Проблемът е, че в израелските военновъздушни сили няма 27-ма ескадрила. Вероятно се има предвид въздушната база 27, или въздушната база "Лод", която някога е била част от летище „Бен Гурион”, преди да бъде затворена завинаги през 2010 г., отбелязва The Times of Israel.

IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn — Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026

Според израелските въоръжени сили всички балистични ракети, изстреляни през нощта от Иран към Израел, са били пресечени от противовъздушната отбрана. Една ракета, изстреляна сутринта, е ударила открита зона в град в централната част на страната.

С намаляването на темпото на ракетните обстрели от Иран, израелските въоръжени сили сега очакват ускоряване на атаките на "Хизбула" от територията на Ливан. Групировката е част от "Оста на съпротивата" - прокси силите на Техеран в региона на Близкия изток.

