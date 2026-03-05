Иран е атакувал 13 държави за няколко дни. Ще спре ли дотук?

От началото на новия американо-израелско-ирански конфликт Иран е успял да атакува общо 13 държави в рамките на по-малко от седмица. Това са както нанесени въздушни удари, така и прехванати ракети/дронове, които не са успели да достигнат целта си. По всичко изглежда, че Техеран се придържа към стратегията да въвлече колкото се може повече държави в конфликта в опит да оцелее режимът му. Защото тези удари водят до това да се наруши световната търговия, водят до икономически загуби за въвлечените държави и съответно надеждата на Иран е те да упражнят натиск върху САЩ и Израел да прекратят операцията.

Същевременно с атакуването и на цивилни цели Иран се опитва да създаде напрежение и раздор между САЩ и съюзниците му - вече се видя как реагира Испания, която отказа достъп на американците до военните си бази и искрите, които прехвърчаха между Вашингтон и Мадрид по този повод във вчерашния ден. Ясно е, че с изнасянето на тероризъм и в по-отдалечени места и разширяването ареала на конфликта, Иран иска да принуди противника да се съгласи на по-благоприятна сделка при неговите условия.

До днес, шестия ден от избухването на конфликта, Иран вече е успял да атакува следните държави:

Израел - с масирани ракетни и дронови удари по многобройни цели; САЩ - атаки по американските военни бази в региона; Саудитска Арабия - удари по инфраструктурата й (вкл. нефтени обекти); Катар - ракета, ударила база близо до Доха; ОАЕ - удари с ракети и дронове, има жертви и ранени; Кувейт - атаки с дронове и ракети, включително по летище; Оман - ударено е търговско пристанище и танкер; Йордания - прехванати ракети; Ирак - удари срещу военни цели; Бахрейн - взривове и сирени за въздушна тревога; Турция - две ракети: едната, изпратена към турска територия, която бе прехваната от ПВО на НАТО. Втората, според De Re Militari, е била насочена към базата "Инджирлик", където има американско ядрено оръжие. Иран отрича да е стрелял с ракети срещу Турция; Кипър - дронове срещу британската база Акротири; Азербайджан - удари с дронове от последните минути в района около град Нахчиван, има ранени цивилни. Иранска атака срещу летище и училище в Азербайджан, има ранени. Техеран разширява войната (ВИДЕА)