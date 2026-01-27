Любопитно:

Азербайджан съобщи за готвено нападение срещу посолство в Баку

27 януари 2026, 16:35 часа 214 прочитания 0 коментара
Държавната служба за сигурност на Азербайджан съобщи днес за подготвяна атака срещу чуждестранно посолство в столицата на азиатската република Баку, която е била предотвратена. Задържани са трима мъже, свързани с ислямистката терористична организация "Ислямска държава", информира ДПА. Службата съобщи имената на задържаните и ги свърза с базирания в Афганистан клон на "Ислямска държава - Хорасан", като посочи, че те са действали "на основата на религиозна омраза". 

По данни на Държавната служба тримата мъже, всички граждани на Азербайджан, са се снабдили с оръжие и са се насочили към посолството, когато атаката е била неутрализирана. Не се уточнява кое посолство е било целта на планираната от тях атака, нито кога точно са били арестувани мъжете.

Израелски медии обаче съобщиха, че мишена е било израелското посолство. Вчера израелският външен министър Гидеон Саар посети Азербайджан начело на голяма бизнес делегация.

Клонът "Ислямска държава - Хорасан" привлече международно внимание, след като пое отговорност за нападението срещу концертната зала "Крокус Сити Хол" край Москва през март 2024 г., когато загинаха 150 души.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
