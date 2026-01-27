Азербайджан съобщи за готвено нападение срещу посолство в Баку

Държавната служба за сигурност на Азербайджан съобщи днес за подготвяна атака срещу чуждестранно посолство в столицата на азиатската република Баку, която е била предотвратена. Задържани са трима мъже, свързани с ислямистката терористична организация "Ислямска държава", информира ДПА. Службата съобщи имената на задържаните и ги свърза с базирания в Афганистан клон на "Ислямска държава - Хорасан", като посочи, че те са действали "на основата на религиозна омраза".

По данни на Държавната служба тримата мъже, всички граждани на Азербайджан, са се снабдили с оръжие и са се насочили към посолството, когато атаката е била неутрализирана. Не се уточнява кое посолство е било целта на планираната от тях атака, нито кога точно са били арестувани мъжете.

Още: САЩ ще продължат проекта за транзитен коридор през Армения

Израелски медии обаче съобщиха, че мишена е било израелското посолство. Вчера израелският външен министър Гидеон Саар посети Азербайджан начело на голяма бизнес делегация.

Клонът "Ислямска държава - Хорасан" привлече международно внимание, след като пое отговорност за нападението срещу концертната зала "Крокус Сити Хол" край Москва през март 2024 г., когато загинаха 150 души.

Още: Русия прекрати разследването срещу генерала, издал заповед за сваляне на азерски пътнически самолет