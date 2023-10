Блинкен към Израел: Докато Америка я има, никога няма да се защитавате сами (ВИДЕО)

Той заяви това на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху на 12 октомври. Днес Блинкен пристигна в страната, за да обяви пълна подкрепа за Израел след атаката на "Хамас" пет дни по-рано. Топ дипломатът на САЩ ще посети и Йордания.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

В Конгреса има "преобладаваща" двупартийна подкрепа за по-голяма помощ за израелците, каза той и предупреди враговете на Израел да не атакуват страната: "Не го правете, САЩ са зад гърба на Израел".

"Невъзможно ми е да гледам снимките на убитите семейства и да не мисля за собствените си деца", каза още Блинкен, цитиран от BBC. "Убити бебета, осквернени тела, млади хора, изгорени живи, изнасилени жени, родители, екзекутирани пред очите на децата си, деца - пред очите на родителите си".

Блинкен оцени "смелостта на израелските граждани". "Посланието, което нося на Израел, е следното - може би сте достатъчно силни сами да се защитите, но докато съществува Америка, никога, никога няма да ви се наложи", заяви той.

🔴 U.S. Secretary of State Anthony Blinken addresses Israeli citizens



'As long as the U.S. exists, you will never be alone' pic.twitter.com/L257fCf84z