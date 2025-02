Блъсна ги влакът: Шест слона загинаха в Шри Ланка (ВИДЕО)

Пътнически влак дерайлира, след като удари стадо слонове близо до резерват за диви животни в централната част на Шри Ланка в ранните часове на четвъртък, съобщи BBC. Въпреки че не се съобщава за наранявания сред пътниците, шест слона загинаха при инцидента в Хабарана, източно от столицата Коломбо. Два от ранените слонове са били лекувани, каза полицията, отбелязвайки, че това е най-лошият подобен инцидент с диви животни в страната, предаде AFP.

Не е необичайно влаковете да се сблъскват със стада слонове в Шри Ланка, където жертвите и от двете страни на сблъсъци между хора и слонове са сред най-високите в света. ОЩЕ: Украса за едни, храна за други: Нахраниха слоновете в Берлин с коледни дръвчета (ВИДЕО)

The Batticaloa-Colombo train, ‘Meenagaya’, collided with a herd of elephants at Gal Oya, killing six of them, according to Sri Lanka Railways.



The collision also caused the train to derail, disrupting services on the line.#NoComment pic.twitter.com/vFnPEAl0TU