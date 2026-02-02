БРИКС търси алтернатива на долара, за да намали удара от санкциите

Предстои ли финансова революция? Страните от БРИКС може да предприемат решителна стъпка към преструктуриране на световната финансова архитектура още тази година. С планираното въвеждане на обща платформа за плащания, предварително наречена Brics Pay, обединението цели да намали зависимостта си от доминираните от Запада финансови институции.

По същество става дума за опит да бъде заобиколен доларът като основна разчетна валута и по този начин да се отслаби едно от най-ефективните средства за влияние на Запада – финансовите санкции.

Според редица медийни публикации инициативата идва основно от Индия, която в момента председателства БРИКС. Индийската централна банка е предложила обединяване на дигиталните валути на централните банки (CBDC) на страните членки чрез обща технологична платформа. Идеята е да се улеснят трансграничните плащания в национални валути, без да се разчита на доларови клирингови къщи или системи като SWIFT.

Атака срещу долара и санкционната сила на Запада

За разлика от предишните дискусии за обща валута на БРИКС, настоящият проект не цели парично обединение. По информация на индийски финансови медии става дума за създаване на чисто технологична инфраструктура, която да осигури съвместимост между съществуващите национални валути.

Неотдавнашното разширяване на БРИКС придава допълнителна тежест на инициативата. С присъединяването на страни като Саудитска Арабия, Иран и Обединените арабски емирства финансовите и геополитическите аспекти на проекта излизат на преден план. Търговията с енергийни ресурси, традиционно осъществявана в долари, може да отвори нови възможности за Рияд, Техеран и Абу Даби.

В същото време ключовите държави от БРИКС едва започват да внедряват собствени проекти за дигитални валути. Китай, Индия и Русия все още ги тестват в рамките на пилотни програми. Въпросите за техническата съвместимост, защитата на данните и управлението на една обща система остават нерешени.

Това са и основните предизвикателства пред Brics Pay. Въпреки тях проектът не бива да бъде подценяван. Ако бъде създадена работеща алтернативна платежна инфраструктура, това в дългосрочен план би могло значително да ограничи възможностите на Запада да налага санкции.

Всички инициативи в рамките на алианса преследват сходна цел – увеличаване на стратегическата автономия на страните членки и намаляване на уязвимостта им към външен финансов натиск.

Индия, традиционно балансираща между Изтока и Запада, използва тази инициатива и като политически сигнал. По този начин стремежът към намаляване на зависимостта от долара започва да се придвижва от сферата на риториката към практическата реализация. Вече не толкова въпросът "защо", а "как" излиза на преден план.

Политическата воля в рамките на БРИКС обаче не е равномерна. Докато държави, подложени на санкции, като Русия и Иран, проявяват силен интерес към алтернативни платежни механизми, други членове продължават да се възползват от предимствата на съществуващата доларова система. Част от страните търсят начин да се освободят от санкции, докато други са напълно удовлетворени от статуквото.

Допълнително усложнение е и технологичното неравенство между членовете на блока. В някои държави липсва достатъчно развита инфраструктура за дигитални валути, което означава, че преди създаването на обща платформа ще е необходим продължителен процес на разработка.

Глобалната финансова система – появяват ли се първите пукнатини?

Реалното стартиране на Brics Pay зависи най-вече от постигането на политически консенсус. Ако бъде взето общо решение на най-високо ниво, подобна платформа би могла да бъде внедрена в относително кратки срокове.

Едно обаче изглежда сигурно – дори и при постепенно реализиране на проекта, в иначе стабилната основа на доларовата глобална финансова система могат да започнат да се появяват първите пукнатини.

Автор: Николас Бутилин за Berliner Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски