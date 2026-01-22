"Бъдещето на 2 милиона палестинци е заложено на карта": Николай Младенов с обръщение за бъдещето на Ивицата Газа

Българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов заяви, че за него и за екипа му е голяма чест и огромна отговорност да са част от Съвета за мир, сформиран от американския президент Доналд Тръмп. Той бе избран за върховен представител за Газа в т.нар. Съвет за мир. "Кой би си помислил преди две години, че ще седим тук с тази група страни, с това ръководство, давайки на хората в Газа нов шанс", каза Младенов по време на официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария.

Още: Sky News: Николай Младенов изпревари Тони Блеър за Газа, защото е по-уважаван

Той описа палестинските участници в съвета като "една невероятна група палестински технократи". По думите му това са "хора, които не се виждат по новините" и "не са медийни личности", но са "експерти, които са ангажирани да дадат на своя народ шанс в живота", пише БТА.

"Твърде дълго жителите на Газа, палестинците и израелците живеят в конфликт, смърт и разруха. Сега страницата се обръща и дали това ще стане успешно, зависи от всички нас. Имаме необходимите съставки за това. Имаме лидерството на Съединените щати и президента Тръмп. Имаме чудесна група от страни, които се присъединяват към Съвета за мир. Други ще ги последват. Имаме фантастичен палестински екип на място. Партньорствата ни са налице, плановете ни са готови и се нуждаем от вашата подкрепа", посочи Николай Младенов.

Още: САЩ показаха плана за Газа, Николай Младенов ще "забърква" всички "нужни съставки" за мир (ВИДЕО)

Той призова скептичните наблюдатели да оставят "опорните си точки, страховете си и своите притеснения". "Моля, спрете да слушате слуховете и клюките. Фокусирайте се върху това, което трябва да направим днес, защото бъдещето на два милиона палестинци е заложено на карта. Ако им дадем шанс, ще направим повече от това", призова Николай Младенов.

Още: Николай Младенов в първа реакция: Благодаря на Тръмп за неговото смело лидерство

"Ще създадем възможности за един милиард души, които живеят в Близкия изток и извън него, които са отговорни и които искат да видят промяна в живота си и шанс за бъдеще. Затова, моля, присъединете се към нас в това пътуване, присъединете се към Съвета за мир и се присъединете към нас в подкрепата на тази отлична инициатива", подчерта още българският дипломат. Той още веднъж благодари на президента Доналд Тръмп и на Съединените щати, че поемат решителна лидерска роля.