Бързо на борда!: В Дагестан разярена тълпа се опитва да линчува евреи, крият пътниците в самолета (ВИДЕА)

Част от фанатизираните протестиращи се намират върху покрива на сградата на летището. Други спират всички преминаващи автомобили в района на аеропорта и проверяват дали в тях има евреи. Част от тълпата е на самата писта. Други протестиращи са се нахвърлили върху полицейските автомобили и ги чупят.

Полицията бездейства и наблюдава отстрани случващото се, показват кадри. Според ВЧК-ОГПУ, телеграм канал близък до ФСБ, вместо да разпръснат тълпата, от силите за сигурност са започнали да преговарят с нейни представители като са предложили протестиращите "да инспектират пристигащите самолети и да се уверят, че там няма евреи".

ОЩЕ: За пръв път от 18 години: Знамето на Израел се развя в Газа (ВИДЕО)

Същевременно пътниците от самолета са върнати обратно на борда му, за да бъдат в безопасност от тълпата, която се опитва да ги линчува.

Част от тълпата е нападнала и автобус, опитвайки се да се добере до семейство с малки деца в него.

Руски медии съобщават, че от Руския следствен комитет за Република Дагестан са образували наказателно дело по член 212 - за организиране на масови безредици, придружени с насилие, погроми, палежи, унищожаване на имущество и др.

A Russian Pilot telling Passengers on a Plane at Makhachkala International Airport in Dagestan to not attempt to Open any of the Doors due to the Rioters on the Tarmac which are trying to enter the Aircraft. pic.twitter.com/lwTW0Zg3V6