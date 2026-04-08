Данни за ракетите и дроновете на Иран след над 40 дни война: Това ли спря Тръмп?

Над 15 000 ракети и над 45 000 далекобойни дрона - това има Иран след почти месец и 10 дни война срещу САЩ и Израел. Данните са предадени от иранска страна на медиатора в процеса за търсене на мир Пакистан, предаде The Wall Street Journal. И макар медиаторът да счита, че тези числа са силно преувеличени, те без съмнение показват твърдостта на иранската позиция - какво Техеран търси като условия за мир.

Междувременно, The Washington Post публикува материал на база свои източници в Белия дом и Пентагона, които казват, че американският военен министър Пийт Хегсет представя развитието на войната в Иран в неправдоподобно оптимистични краски - и го прави пред американския президент Доналд Тръмп, който му вярва. "Пийт не говори истината на президента. В резултат на това президентът повтаря подвеждаща информация", казва един от източниците на американската медия, собственост на милиардера Джеф Безос.

⚡️ B-52 could reach strike positions against Iran in about 6 hours



U.S. bombers have taken off from a base in the UK and are heading toward the region.

Длъжностни лица оспорват твърденията на Хегсет за отслабените военни възможности на Иран. Въпреки твърденията му, че иранските програми за ракети и дронове "в голямата си част са унищожени", разузнавателни оценки показват, че повече от половината от иранските пускови установки остават непокътнати и хиляди дронове все още са налични, казват източниците на The Washington Post.

WATCH: JDAM airstrike hitting a bridge west of Tehran, with several civilian vehicles passing underneath at the moment of impact. pic.twitter.com/dA6XPZaZmp — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Вътрешните доклади допълнително противоречат на публичните му изявления на Хегсет, като един от източниците казва директно, че те тотално се различават от казваното публично от американския военен министър.

На този фон - една от най-големите борси за залози в света в лицето на Polymarket смята, че до края на годината има цели 62% шанс иранският властови режим (т.е. Моджтаба Хаменей) ще бъде сменен. Това е отражение на залозите по въпроса - Още: Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток

