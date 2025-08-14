Директорът на Мосад пристигна в Катар: Нови преговори за Газа

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е на посещение в Катар, за ад се възобновят мирните преговори за Ивицата Газа. Това съобщиха двама представители на израелските власти пред агенция Ройтерс. Визитата идва, след като палестинското ислямистко движение "Хамас" изрази желание за бързо възобновяване на преговорите за примирие по време на среща с ръководителя на египетското разузнаване в Кайро.

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич, който е от крайната десница, в същото време обяви планове за започване на дълго отлаган проект за строителство на нови еврейски селища на Западния бряг.

Според изявление на канцеларията му този проект ще раздели Западния бряг и ще го откъсне от Източен Йерусалим - стъпка, която според него ще "погребе идеята за палестинска държава".

