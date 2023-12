"Джихад, джихад, всички сме готови!": Многохиляден протест в Йемен с подкрепа към Палестина (ВИДЕО)

Протестиращите издигнаха огромни йеменски и палестински знамена, става ясно от видео на канала на NEXTA в "X".

"С нашите души и нашата кръв ние ви изкупваме, Ал-Акса! Джихад, джихад, всички сме готови! Америка е главният Сатана!", са част от възгласите по време на митинга.

A thousands of people rallied in support of Palestine in Yemen



Protesters gathered in the Yemeni capital Sanaa, raised huge Yemeni and Palestinian flags and shouted: "With our souls and blood we redeem you, Al-Aqsa! Jihad, jihad, all people are ready! America is the main Satan!" pic.twitter.com/xj93c6AH4Y