Джо Байдън пристигна в Израел (ВИДЕО)

ОЩЕ: "Потресен съм": Байдън за смъртоносната атака в болница в Газа



На летището в Тел Авив държавният глава на САЩ бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

US President Joe Biden lands in Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu received him at the airport.