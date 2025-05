Драматично ВИДЕО от опит за самоубийство: Мъж спаси жена по невероятен начин

Драматична сцена се е разиграла преди няколко дни в столицата на Южна Корея – Сеул. Мъж спаси момиче от самоубийство в последния момент. Младата жена се канела да скочи от 20-ия етаж, но мъжът я хваща за косата. С помощта на други човек успяват да я издърпат обратно на безопасно място. Страшната сцена се случва на 2 май 2025 г.

ОЩЕ: Огромна дупка на пътя погълна мотоциклетист (ВИДЕО)

😱 An incredible incident in South Korea: a man saved a girl from suicide at the last moment



The young woman was about to jump from the 20th floor, but the guy grabbed her by the hair — and after some time, with the help of other bystanders, pulled her back to safety. pic.twitter.com/py2TI5Moyw