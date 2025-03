Само на 43 години: Откриха мъртъв известен певец

Южнокорейският певец Уисон е намерен мъртъв в дома си в Сеул, съобщи Ройтерс. Уисон дебютира през 2002 г. и се утвърждава като аренби певец с хитове като "Can’t You" (2002), "Insomnia" (2009) и "Even Thought Of Marriage" (2010). През 2020 г. е обвинен в незаконно използване на силния анестетик пропофол и е осъден на една година затвор, като при обжалването присъдата е заменена с две години пробация, уточнява в. "The Straits Times".

Според различни информации сигнал за смъртта на певеца е подаден от негов роднина. При пристигането на полицията е установено, че смъртта на Уисон е настъпила доста преди тялото му да бъде открито. Разследванията продължават, за да се разберат и причините за кончината на 43-годишния мъж.

Singer Choi Whee-sung, also known as Wheesung or Realslow has tragically passed away.



Wheesung was a renowned singer-songwriter in the Korean music industry having released several successful songs and contributed to discographies of several artists, including TWICE, BTOB,… pic.twitter.com/GRn8HxdFcT