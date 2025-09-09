Войната в Украйна:

Експлозии в Катар: Израел атакува лидери на "Хамас" (ВИДЕО)

09 септември 2025, 16:34 часа 501 прочитания 0 коментара
Експлозии в Катар: Израел атакува лидери на "Хамас" (ВИДЕО)

Израелската армия е извършила въздушни удари срещу командири на "Хамас" на територията на чужда държава – в катарската столица Доха. По данни на The Times of Israel сред целите е бил Халед Машаал – дългогодишен лидер на групировката, срещу когото Израел се е опитвал да извърши покушение още през 90-те години. Засега няма потвърждение дали той или други представители на организацията са загинали.

Израелската медия Channel 12 цитира свои източници, според които президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" за операцията. Информацията не е потвърдена или отречена от Държавния департамент на САЩ.

Целите

Телевизия Al Jazeera съобщи, че целта на атаката е бил преговорен екип на "Хамас", намиращ се в Доха. По данни на неин кореспондент ударите са извършени "близо до жилищен квартал, а не изолиран район".

Армията и израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" заявиха, че атаката е насочена срещу членове на ръководството на "Хамас", "които от години ръководят дейността на организацията и са пряко отговорни за клането от 7 октомври и обявяването на война срещу Държавата Израел". Още: Израел приема предложението на Тръмп за мир в Газа

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Катар осъди остро действията на Израел. Говорител на Министерството на външните работи заяви, че "това престъпно нападение представлява явно нарушение на международното право и норми и е сериозна заплаха за сигурността и безопасността на гражданите и жителите в Катар".

В официалната позиция се подчертава още, че страната "няма да търпи това безотговорно поведение на Израел" и вече е започнало разследване "на най-високо ниво".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катар Хамас експлозии война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес