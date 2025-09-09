Експлозии в Катар: Израел атакува лидери на "Хамас" (ВИДЕО)

Израелската армия е извършила въздушни удари срещу командири на "Хамас" на територията на чужда държава – в катарската столица Доха. По данни на The Times of Israel сред целите е бил Халед Машаал – дългогодишен лидер на групировката, срещу когото Израел се е опитвал да извърши покушение още през 90-те години. Засега няма потвърждение дали той или други представители на организацията са загинали.

Израелската медия Channel 12 цитира свои източници, според които президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" за операцията. Информацията не е потвърдена или отречена от Държавния департамент на САЩ.

Целите

Телевизия Al Jazeera съобщи, че целта на атаката е бил преговорен екип на "Хамас", намиращ се в Доха. По данни на неин кореспондент ударите са извършени "близо до жилищен квартал, а не изолиран район".

🚨🚨🚨Israeli official tells me the explosion in Doha is an assassination attempt again Hamas officials — Barak Ravid (@BarakRavid) September 9, 2025

Армията и израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" заявиха, че атаката е насочена срещу членове на ръководството на "Хамас", "които от години ръководят дейността на организацията и са пряко отговорни за клането от 7 октомври и обявяването на война срещу Държавата Израел". Още: Израел приема предложението на Тръмп за мир в Газа

Катар осъди остро действията на Израел. Говорител на Министерството на външните работи заяви, че "това престъпно нападение представлява явно нарушение на международното право и норми и е сериозна заплаха за сигурността и безопасността на гражданите и жителите в Катар".

В официалната позиция се подчертава още, че страната "няма да търпи това безотговорно поведение на Израел" и вече е започнало разследване "на най-високо ниво".