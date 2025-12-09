Руски и китайски самолети над Южна Корея, Сеул в тревога

Южна Корея вдигна под тревога изтребители, след като китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната. В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че тази сутрин около 10:00 местно време (03:00 ч. българско време) седем руски самолета и два китайски военни самолета са навлезли в зоната за въздушна отбрана на Южна Корея, след което са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство.

Агенция Йонхап пише, позовавайки се на южнокорейската армия, че руските и китайските военни самолети са летели в продължение на около час в зоната за противовъздушна отбрана край източните и южните брегове на Южна Корея.

Обикновено военновъздушните сили на Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап.

