Лайфстайл:

Руски и китайски самолети над Южна Корея, Сеул в тревога

09 декември 2025, 10:43 часа 332 прочитания 0 коментара
Руски и китайски самолети над Южна Корея, Сеул в тревога

Южна Корея вдигна под тревога изтребители, след като китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната. В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че тази сутрин около 10:00 местно време (03:00 ч. българско време) седем руски самолета и два китайски военни самолета са навлезли в зоната за въздушна отбрана на Южна Корея, след което са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство.

Агенция Йонхап пише, позовавайки се на южнокорейската армия, че руските и китайските военни самолети са летели в продължение на около час в зоната за противовъздушна отбрана край източните и южните брегове на Южна Корея.

Обикновено военновъздушните сили на Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап.

Още: И Япония вдигна изтребители заради руски бомбардировачи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Южна Корея Китай Сеул руски самолети
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес