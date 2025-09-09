Израел приема предложението на Тръмп за мир в Газа

Израел официално обяви тази сутрин, че приема предложението за споразумение, представено от американския президент Доналд Тръмп. „Израел желае да сложи край на войната в Газа въз основа на предложението на президента Тръмп и в съответствие с принципите, установени от кабинета по сигурност“, заяви външният министър Гидеон Саар, предаде италианската информационна агенция ANSA. Изявлението на Саар идва пред хърватския премиер Андрей Пленкович в Загреб, предаде The Times of Israel.

Изявлението изглежда отбелязва първия път, когато израелски служител публично приема плана, представен от Белия дом миналата седмица за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, въпреки че Израел и САЩ все още не са разкрили официално какво включва той.

Припомняме, че над 15 000 души излязоха по улиците на Израел, за да призоват за край на войната в Ивицата Газа и да настояват премиера Бенямин Нетаняху да се съгласи на споразумение за освобождаване на останалите заложници. ОЩЕ: Хиляди поискаха край на войната в Израел (ВИДЕО)

Предложението на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че Израел е приел условията му за сделка за заложници, която слага край на войната, въпреки че премиерът Бенямин Нетаняху все още не е провел заседание на кабинета, за да обсъди размяната. Това би могло да се сблъска със съпротива от крайнодесните му коалиционни партньори заради всяко изискване за изтегляне от Газа, където много от тях предвиждат Израел да възстанови селищата.

Предложението предвижда "Хамас" да освободи всички останали заложници в рамките на първите 48 часа от сделката в замяна на гаранция от САЩ, че Израел няма да възобнови войната впоследствие, заедно с освобождаването на няколко хиляди палестинци, затворени в Израел, включително около 250, излежаващи доживотни присъди за участие в атаки, при които са били убити израелци, съобщи арабски посреднически източник пред The ​​Times of Israel.

Според израелското съобщение, Саар казва на домакина си, че „макар че Израел желае мир, той не може и няма да прави компромиси със своята сигурност и сигурността на своите граждани“.

Снимка: Getty Images

През това време хвърчат бомби

Междувременно израелският министър на отбраната заплашва да сравни Ивицата Газа със земята, а израелските власти призоваха за евакуация в Газа.

Най-малко 21 души са били убити при израелски атаки в Газа от зазоряване. Сред убитите има и търсещи помощ, допълва "Ал Джазира".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши с това, което той нарича интензивна наземна операция в град Газа, предупреждавайки палестинците в северния градски център да напуснат. ОЩЕ: Жителите да напуснат града: Израел готви масирана офанзива срещу Газа