Експлозия на кораб промени всичко: Обръща ли Сеул гръб на САЩ в Ормузкия проток?

Министерството на отбраната на Южна Корея обяви днес, че страната "внимателно ще преоцени позицията си" относно възможно участие в американските операции в Ормузкия проток след експлозията на борда на южнокорейски товарен кораб. Става въпрос за кораба "Наму" на компанията Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM), плаващ под панамски флаг. При експлозията нямаше пострадали или загинали.

Сеул възнамерява да определи позицията си въз основа на международното право, сигурността на международните морски маршрути, съюза си със САЩ и ситуацията на сигурността на Корейския полуостров, уточни министерството, цитирано от Франс прес.

По-рано от министерството заявиха, че всичките 24 членове на екипажа на кораба, сред които и шест южнокорейски граждани, са в безопасност. Пожарът на борда на кораба "е напълно овладян".

Както много други азиатски държави Южна Корея зависи силно от доставките на горива от Близкия изток. В тази насока американският президент Доналд Тръмп посочи, че блокадата на Ормузкия проток от Иран трябва да прикани Южна Корея да се присъедини към американските операции за обезопасяването на протока, припомня АФП.

