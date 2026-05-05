Бивш нападател на Левски е фаворит за треньорския пост в емблематичен столичен тим

Бившият нападател на Левски Георги Донков е фаворит за треньорския пост на Локомотив София. Информацията е на колегите от "Тема Спорт". 55-годишният специалист е без отбор, като за последно бе част от щаба на Илиан Илиев в националния тим. Той притежава Про лиценз, но не е работил като старши треньор. Донков има опит и като помощник на Петър Хубчев. Двамата бяха заедно в представителния тим на България и Левски.

Според информацията Локомотив София ще обяви до дни името на новия треньор. Сред кандидатите, които са били обсъждани за заместник на Станислав Генчев, още са Николай Митов, Явор Вълчинов, Георги Чиликов и Александър Томаш. Последните двама обаче са отпаднали като опции. Бившият нападател се очаква да остане начело на Дунав, докато екстреньорът на ЦСКА е предложен на Черно море за заместник на Илиан Илиев.

В момента Локомотив София е воден временно от мениджъра на школата Александър Георгиев. Той дебютира начело на тима с победа с 3:0 над Добруджа в Добрич. В неговия щаб влезе синът на Антон Велков – Костадин. Промени ще има и по високите етажи. Както „Тема Спорт“ писа, за изпълнителен директор на мястото на Иво Котев е гласен Димитър Васев. Административен такъв ще бъде Йордан Грозданов. Клуба напуска и легендата Бойчо Величков, който бе технически шеф, а през годините заемаше позициите и на изпълнителен и спортен директор, припомнят от "Тема Спорт".

