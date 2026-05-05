Христо Стоичков „запя“ любима песен на Сектор Г и честити рождения ден на ЦСКА

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави любимия си клуб по повод неговия рожден ден. Както е известно, днес, 5 май „армейците“ празнуват 78-ата годишнина от своето основаване. Камата, както всички наричат бившето острие на „червените“ и Барселона, използва профила си в една от социалните мрежи, за да поздрави родния гранд и всички негови привърженици, които празнуват днес.

„Още от дете“

Стоичков поздрави ЦСКА и феновете, като „запя“ една от любимите песни на Сектор Г - „Още от дете“. Той допълни, че днес този рефрен ще бъде изпят от всички с „червени“ сърца. Към своя пост Камата прикачи и снимки от различните му престои в клуба.

❤️❤️❤️Още от дете запали моето сърце, винаги ще бъда верен! Аз обичам ЦСКА! ❤️❤️❤️ ⚽ Днес този рефрен ще изпеем всички с „червени“ сърца! ⚽ ❣️Честит рожден ден на любимия ни клуб! ❣️ Posted by H8S Hristo Stoitchkov on Monday, May 4, 2026

Преди дни Камата бе гост на Конгреса на ФИФА

В последните месеци Христо Стоичков работи усилено с ФИФА по различни проекти в Източна Европа. Преди дни Камата бе във Ванкувър, където се проведе Конгреса на световната футболна централа. Бившата звезда дори участва в демонстративен мач на канадска земя. В традиционния двубой на легендите Стоичков бе рамо до рамо с президента на ФИФА Джани Инфантино, като родната легенда бе с основна заслуга за победата на неговия отбор.

