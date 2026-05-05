Злато ли си купуват или череши: Хърватите са недоволни от цените

Цените на черешите в Хърватия изглежда са полудели. По темата пише хърватската медия "Индекс". Купувачите на пазарите в хърватската столица Загреб бяха посрещнати с изключително високи цени за ранни череши, които достигат до 20 евро за килограм на някои щандове. Става въпрос за предимно вносни череши, като най-често те идват от Испания. По-големи количества местни череши се очакват едва в края на май. Те обаче няма да струват толкова.

Дългогодишният производител на череши Роберт Хаджич обявява, че местните му череши ще струват между 7 и 8 евро за килограм тази година.

Злато ли си купуват или череши?

Хърватите в момента си казват, че цените са недостъпни за повечето от тях. „Цените не са луди, те са напълно луди цени. Невъзможно е да искат пет евро за половин килограм ягоди и 20 евро за килограм череши. От какво е направено, от злато ли?“, казва Давор от Загреб пред камерите на телевизия RTL .

Ела е на подобно мнение. „Веднага бих поставила някой от данъчната администрация до всеки такъв щанд и бих попитала всеки, който може да го купи, за произхода на парите“, казва тя.

„Цените са доста високи, не са съобразени с населението и клиентите. Все пак трябва да е малко по-евтино, за да могат хората да оцелеят, защото живеят доста трудно", казва жителката на Загреб Анкица Мирич.