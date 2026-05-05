Мет Гала 2026: Впечатляващи тоалети, вдъхновени от "Модата е изкуство" (СНИМКИ)

Гостите на бала на музея "Метрополитън" (Мет Гала) в Ню Йорк - от Бионсе, Мадона, Риана и Бед Бъни до звезди на кей-попа като Джени и Лиса от "Блекпинк", изкачиха емблематичните стъпала с дизайнерски творения, съобразени с тазгодишния дрескод "Модата е изкуство". Миналогодишното издание и съпътстваща го изложба поставиха акцент върху бунтовния черен дендизъм. Този път на преден план беше изведена модата като изкуство, отбелязва АФП.

Изложбата на Института за костюми, за чието подпомагане набира средства най-голямата вечер в света на модата, се открива на 10 май и ще продължи до 10 юни. Тазгодишната експозиция изтъква вечната връзка между изкуството и облеклото.

Както всяка година от три десетилетия, балът на музея "Метрополитън" (известен като Мет Гала), чиито екстравагантни тоалети предизвикват оживление в социалните мрежи, се провежда под ръководството на легендарната Ана Уинтур, глобален главен редактор на сп. Vogue. За нея се смята, че е вдъхновила образа на Миранда Пристли от филма "Дяволът носи Прада", чието продължение излезе по кината преди броени дни.

Домакини на модното събитие бяха Бионсе, холивудската звезда Никол Кидман, тенис шампионката Винъс Уилямс, артистичният директор на Yves Saint Laurent Антъни Вакарело, актрисата и режисьор Зоуи Кравиц и Ана Уинтур.

Певиците Сабрина Карпентър и Доджа Кет и регетон звездата Бед Бъни също бяха сред знаменитостите, присъствали на събитието, което традиционно се организира в първия понеделник на май.

Тази година на гала вечерта донесе 42 милиона щатски долара - нов рекорд след 31-те милиона, които бяха събрани миналата година в полза на музея "Метрополитън" и неговия отдел за мода.

Изложбата "Костюмно изкуство" (Costume Art) има за цел да покаже и тялото - толкова често стандартизирано в модата, във всичките му форми: слабо или пълно, бременно, с увреждания, татуирано... с манекени, моделирани по образа на реални хора.

"Мотото би могло да бъде равенство или равностойност". Няма никаква йерархия между произведенията на изкуството - скулптури, картини, рисунки, фотографии...и, разбира се, облеклото, или между телата", каза кураторът на Института за костюми Андрю Болтън.

Скандал заради Джеф Безос

Отдавна възприеман от някои като неприлично излагане на богатство, балът на "Метрополитън" предизвика още повече противоречия тази година, тъй като шефът на Amazon Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос бяха основните спонсори и почетни председатели. През последните седмици в Ню Йорк се разрази кампания, призоваваща към бойкот на събитието, по инициатива на колектива Everyone Hates Elon (препратка към Илон Мъск), който осъжда дейностите на технологичните милиардери и тяхното сближаване с американския президент Доналд Тръмп. Дълго възхвалявайки пред медиите качествата на своята "приятелка" Лорън Санчес Безос, Ана Уинтур, напротив, изрази мнение, че "тя и съпругът й Джеф са показали чрез това събитие, че наистина ги е грижа да дадат нещо на общността".

Балът на музея "Метрополитън" се организира за първи път през 1948 г. и в продължение на десетилетия остава привилегия на висшето общество в Ню Йорк, докато през 90-те години на миналия век Уинтур не превърна събитието в широко отразяван от медиите подиум за знаменитости.

Най-запомнящите се моменти на модното събитие

Сред открояващите се моменти беше появата на 44-годишната певица Бионсе, която премина по емблематичните стълби на музея "Метрополитън" за първи път от 2016 г. Звездата изненада с частично прозрачна рокля, обшита с камъни, които очертаваха скелет, напомнящ мексиканските "калаверас" (череп или "череп и кости", често използвани като декорация за Деня на мъртвите в Мексико). "Нося рокля на Оливие Рустен, който ми е много верен", обясни Бионсе в канала в YouTube на сп. Vogue. "Носила съм толкова много негови емблематични тоалети. Исках да го представя", допълни суперзвездата. Изпълнителката, която държи рекорда с 35 награди "Грами", намекна, че завръщането ѝ се дължи отчасти на възможността да бъде придружена от най-малката си дъщеря. "Това е сюрреалистично", каза Бионсе за присъствието на Блу Айви, която е едва на 14 години, но вече е по-висока от майка си.

Като партньор на събитието и финансов спонсор на ежегодната изложба на Института за костюми, модна къща Yves Saint Laurent наложи доминация на емблематичните стълби на музея. От Мадона, с шлейф, носен от седем придружителки, до роклята без презрамки на певицата Чарли Екс Си Екс, артистичният директор на модната къща Антъни Вакарело заложи на изобилие от черното за творенията си за 2026 г.

Същият избор направиха и моделът Кейт Мос, актрисата Зоуи Кравиц със своята черна дантелена рокля, както и американският актьор Конър Стори. Интересното беше, че четирима от шестимата домакини на гала вечерта - Бионсе, Винъс Уилямс, Никол Кидман и Ана Уинтур, избраха други дизайнери.

Музикалният свят също имаше своето забележимо присъствие на бала на музея "Метрополитън". Сред гостите бяха звезди на музиката като Мадона, Стиви Никс и Шер, както и Джени и Лиса от популярната момичешка кей-поп група Blackpink.

Роклята на Шер от Burberry беше препратка към тази, която певицата и актрисата носи преди 52 години при първата си поява на стъпалата на музея "Метрополитън". Прозрачна и изцяло покрита със сребърни пайети, роклята, създадена от американския дизайнер Боб Маки, предизвика скандал през 1974 г.

След като вече закъсня за галата през 2023 и 2025 г., родената в Барбадос певица Риана и тази година се появи последна, пристигайки десетки минути след идването на последните гости. Тя носеше рокля на Margiela, сътворена от дизайнера от Белгия Глен Мартенс и вдъхновена от средновековната архитектура на белгийска Фландрия.

Източник: БТА