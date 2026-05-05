"Българите очакват бързи действия и сме готови за тях": Антон Кутев обеща правителство в петък

"Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. До края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че в петък да имаме кабинет. Основните цели пред управлението са ясни - борбата със завладяната държава и корупцията, цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите за овладяването им."

Това обяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след края на консултациите с държавния глава Илияна Йотова по процедурата за съставяне на редовно правителство в рамките на 52-рото Народно събрание.

"Работим по основните направления и оттук нататък може да очаквате от нас динамична работа в интерес на издигането на държавността. Важно е да променим модела на управление на България", обяви още Кутев.

