Фатално шоу: Змия ухапа мъж в панталона - агонията го застигна

27 април 2026, 23:59 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Фатално шоу: Змия ухапа мъж в панталона - агонията го застигна

Немски турист е починал, след като змия се е промъкнала в панталоните му и го е ухапала, докато гледал шоу в Египет по време на семейна ваканция, съобщиха от полицията в Германия. 57-годишният мъж гледал шоуто с укротяване на змии в хотел в Хургада, популярна дестинация за плажни почивки на брега на Червено море, в началото на април.

Уж безобидни кобри, но... фатални

Снимка: iStock

Двете змии, за които се смята, че са кобри, са били увиснали около вратовете на зрителите, съобщи полицията в южната провинция Бавария. "Укротителят на змии" след това е позволил на една от змиите да се промъкне в панталоните" на германския мъж и тя го е ухапала по крака, се казва в изявление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Жертвата е показала "ясни признаци на отравяне", пише "The Guardian", и е трябвало да бъде реанимирана, преди да бъде откарана в болница, където по-късно е починала, казаха те.

Мъжът, чието име не е посочено в изявлението, е бил от окръг Унтералгой в Бавария и е бил на почивка с двама роднини. Германската полиция и прокуратура разследват смъртта му и очакват резултатите от токсикологичния тест.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
змия Ухапване Египет кобра
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес