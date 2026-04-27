Заради риск за сигурността: Отложиха разпита на Нетаняху по делото за корупция

Показанията на израелския премиер Бенямин Нетаняху по делото за корупция бяха отменени само час преди планираното им начало в понеделник, съобщиха израелските медии. Отмяната е била основана на неуточнени „съображения за сигурност“ по искане на неговия адвокат Амит Хадад, съобщи израелският всекидневник „Йедиот Ахронот“. Делото в понеделник беше насрочено след продължителна пауза поради войната с Иран. Критиците на Биби обаче виждат в това добре отработен сценарий.

Нетаняху е изправен пред обвинения в подкуп, измама и злоупотреба с доверие по три дела. Прокурорите внесоха обвинителни актове по делата през ноември 2019 г.

Едно от делата включва твърдения, че Нетаняху е предприел регулаторни решения в полза на Шаул Елович, бившият собственик на новинарския уебсайт "Walla" и бивш ръководител в телекомуникационната компания "Bezeq", в замяна на положително отразяване.

В допълнение към делото за корупция, Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест през ноември 2024 г. срещу Нетаняху по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

Netanyahu’s testimony in his corruption trial was canceled last minute today due to “unspecified security concerns.”



It’s part of a pattern.



Hearings have been repeatedly delayed for “security/diplomatic” reasons.



The trial involves bribery, fraud, and breach of trust charges. pic.twitter.com/0ROXxuHV6b — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026