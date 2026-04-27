Влакове се сблъскаха в Индонезия, има жертви и ранени (ВИДЕО)

Влакове се сблъскаха в Индонезия, има жертви и ранени

27 април 2026, 19:32 часа 641 прочитания 0 коментара
Най-малко двама души загинаха при сблъсък между два влака в град Бекаси, намиращ се в близост до индонезийската столица Джакарта, късно в понеделник, съобщиха официални представители. Катастрофата е станала на жп гара Бекаси между влак от предградската линия и междуградски влак, съобщи пред Ройтерс говорителката на оператора на предградската линия Карина Аманда, като добави, че "се концентрираме върху евакуацията на пътниците и екипажа на влака". Франата Вибово, говорител на местния железопътен оператор, заяви пред телевизия "Компас ТВ", че най-малко двама души са загинали, като засега бройката не е официално потвърдена.

"Правим всичко възможно, за да евакуираме жертвите до най-близките болници възможно най-бързо. Две жертви са потвърдени за мъртви в болниците", каза Франата. Причината за катастрофата не е ясна.

На гара Бекаси са били забелязани поне 20 линейки, съобщиха свидетели на Ройтерс, като спасители от индонезийската спасителна агенция също са били на място, за да помогнат за евакуацията на пътниците.

Яна Баярова
влак Индонезия катастрофа влакова катастрофа
