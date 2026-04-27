След изборния провал: Борисов събира ГЕРБ в Пловдив

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов свиква в понеделник извънредна среща на висшето ръководство на партията в Пловдив на фона на тежкия изборен резултат и нарастващото вътрешно напрежение. На работния форум са поканени кметове, областни координатори, новоизбрани депутати, както и кандидати, които не успяха да влязат в парламента. Очаква се разговорите да бъдат напрегнати, тъй като основната тема ще бъде сривът на подкрепата и бъдещите ходове на ГЕРБ в ролята на опозиция.

Срещата ще се проведе в хотел в центъра на Пловдив и ще бъде закрита за медиите. След обсъжданията е предвидена вечеря, а част от участниците ще останат да нощуват. Изборът на града е направен заради удобното му разположение в страната.

Очаква се Борисов да очертае план за стабилизиране на партията след резултата от изборите на 19 април, при които ГЕРБ се срина до около 14% подкрепа. Въпреки това той категорично отказа да подаде оставка.

Без оставка

"Лидерският въпрос при нас не стои. Сега трябва да изведем партията от това, което направихме", заяви Борисов непосредствено след вота. Той обясни неуспеха с участието на ГЕРБ в коалиция с "ДПС - Ново начало", но подчерта, че решението е било съзнателно. "Струваше си в името на държавата", каза още той.

Първите сигнали за промяна в курса дойдоха още в изборната нощ, когато Борисов се появи пред медиите заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и бившия вицепремиер Томислав Дончев. Тогава Тодоров обяви, че партията ще поеме към "дясна антикорупционна политика" и ще се разграничи от "безпринципните коалиции".

Само дни по-късно обаче Тодоров подаде оставка от Изпълнителната комисия на ГЕРБ, което допълнително засили усещането за вътрешна нестабилност. Преди това той предизвика напрежение, след като покани президента Румен Радев като почетен гост на честванията за Трети март в Стара Загора.

Сигнали за разместване в партията дойдоха и от други ключови фигури. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отказа да влезе в парламента от Пловдив, въпреки че беше втори в листата след Борисов.