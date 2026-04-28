Първи избори от 20 години се проведоха в Ивицата Газа (СНИМКА)

В Ивицата Газа се проведоха първите избори от 20 години насам, на които движението на председателя на Палестинската автономия ФАТХ изпревари "Хамас", но едва ли ще успее да поеме властта. Движението за национално освобождение на Палестина (ФАТХ), председател на което е лидерът на Палестинската автономия Махмуд Абас, обяви "убедителна победа" на местните избори в Палестина, включително в отделни райони на Газа.

While the vote was lauded as a step forward, it came in the context of an ongoing genocide and occupation and a recent law limiting which candidates can run.



Въпреки това фактическата власт в анклава остава в ръцете на "Хамас", която не участва в гласуването и не го разглежда като механизъм за предаване на властта.

ФАТХ твърди, че нейните листи са спечелили в повечето общини и селски съвети, включително в Хеброн, Дженин, Тулкарме, Салфита и Ел-Бире, пише WAFA. Според данните на движението, то е успяло да сформира 197 местни съвета, част от които — по споразумение с други политически сили и местни структури. Избирателната активност, според данните на Централната избирателна комисия на Палестинската автономия, е била около 53,5%.

Реалната власт си остава същата

WAFA подчертава, че гласуването в град Дейр ел-Балах в ивицата Газа е първият случай на участие на жителите на анклава в избори от 2007 г. насам, когато "Хамас" дойде на власт там.

Reuters отбелязва, че изборите са имали локален характер и не засягат въпроса за реалната власт в Газа, а "Хамас" е бойкотирал гласуването и не признава неговото значение за управлението на сектора, като движението запазва контрол над силовите структури и управлението на територията.

"Le Monde" подчертава, че изборите имат по-скоро символично значение, а в самия сектор Газа избирателната активност е била около 20-25%.

Последните парламентарни избори в палестинската автономия се проведоха през 2006 г., когато победа спечели "Хамас". През 2007 г., след въоръжен конфликт с ФАТХ, движението установи пълен контрол над сектор Газа и изтласка оттам структурите на Палестинската автономия.