"Дрогирани гномове. Това нещо го няма даже и в Танганайка!": Венци Стефанов пак избухна

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю за колегите от Българската национална телевизия. Той изригна срещу част от феновете, като ги нарече „гномове“ и обяви, че играчите повече няма да ги поздравяват. Бизнесменът дори заяви готовност да продаде клуба, ако се появи по-добър вариант за управление. Стефанов подчерта, че е отворен към оферти, но само ако са в интерес на Славия.

Стефанов: Много гадно, много обидно

„Много гадно, много обидно. Няколко дрогирани, реваншистки настроени типове решават кой да управлява и кой да не управлява. Това нещо го няма даже и в Танганайка. Това са гномове. Не фенове. Те нямат никаква мярка нито на претенциите си, нито на това, което вършат", заяви Стефанов.

"Повече никога футболисти на Славия няма да отидат при тях да ги поздравят. Под никаква форма. Забранил съм. Славия не е стадо без кучета. Аз им казах: „Добре, продавам клуба“. След като те искат и казват, че има по-добър вариант, нека да доведат човек, който иска да управлява Славия, ще разгледам офертата му. Даже в тяхно присъствие. И ако тя е удобна за Славия, нямам нищо против“, каза още той. Попитан дали има такъв човек, собственикът на Славия коментира: „Ооо. Да заповяда. Ако има такъв човек, да заповяда. Много добре“, завърши Венци Стефанов.

