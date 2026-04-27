Фатално шоу: Змия ухапа мъж в панталона - агонията го застигна

Немски турист е починал, след като змия се е промъкнала в панталоните му и го е ухапала, докато гледал шоу в Египет по време на семейна ваканция, съобщиха от полицията в Германия. 57-годишният мъж гледал шоуто с укротяване на змии в хотел в Хургада, популярна дестинация за плажни почивки на брега на Червено море, в началото на април.

Уж безобидни кобри, но... фатални

Снимка: iStock

Двете змии, за които се смята, че са кобри, са били увиснали около вратовете на зрителите, съобщи полицията в южната провинция Бавария. "Укротителят на змии" след това е позволил на една от змиите да се промъкне в панталоните" на германския мъж и тя го е ухапала по крака, се казва в изявление.

Жертвата е показала "ясни признаци на отравяне", пише "The Guardian", и е трябвало да бъде реанимирана, преди да бъде откарана в болница, където по-късно е починала, казаха те.

Мъжът, чието име не е посочено в изявлението, е бил от окръг Унтералгой в Бавария и е бил на почивка с двама роднини. Германската полиция и прокуратура разследват смъртта му и очакват резултатите от токсикологичния тест.