Дронове предотвратили купуването на гласове на изборите

26 април 2026, 10:16 часа
"Една показателна история от изминалите избори" разказа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който обяви, че благодарение на доброволци с дронове е било предотвратено опорочаване на изборите.

"В "Ти броиш" заедно с доброволци бяха организирани над 100 екипа с дронове за наблюдение на рискови локации - там където се струпват хора около секциите и където има преобладаващ купен вот. Целта беше екипите с дронове в реално време да наблюдават и да подават информация към други екипи на терен за съмнителни струпвания на хора, раздаване на пари за гласуване и др. Едновременно с това се подаваха сигнали и към 112", коментира в свой пост във Фейсбук Мирчев.

Изненадващ ефект

По думите му изненадващо, в следобедните часове все още липсвали видеоматериали от дрон екипите с конкретни реализации - т.е. засечени купувачи, хора, които продават гласовете си, и реакции на екипите на "Ти броиш" и МВР на терен.

"Попитахме координатора на "Ти броиш" какво се случва и отговорът беше шокиращ: "В момента, в който дрон засече съмнително струпване на хора и се насочи към тях, те се разбягват и опорочаването на вота е предотвратено". Проверихме - и този неочакван ефект се оказа налице на повечето места, които предварително бяхме идентифицирали като рискови", допълни Мирчев.

Според него една от причините е, че това са били села или по-малки населени места, в които подобен тип действия досега не са се случвали.

"Нужно е едно голямо "благодаря" за тези 3000 доброволци в рисковите секции, стотиците в екипите за дрон наблюдение и хилядите пред екраните, които следяха дистанционно видеонаблюдението в секциите в реално време за нередности, както и координаторите на проекта, които работиха в режим 24/7 над два месеца", завърши той.

Десислава Любомирова, Отговорен редактор
