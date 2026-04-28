Исторически кадри: Доналд Тръмп прие крал Чарлз III – краят на едно дълго очакване (СНИМКИ+ВИДЕО)

Крал Чарлз III и кралица Камила бяха посрещнати в Белия дом в началото на посещението си в Съединените щати. На 27 април 77-годишният крал и 78-годишната кралица бяха посрещнати от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп във Вашингтон, малко след пристигането на кралското семейство със самолет. Двете двойки се поздравиха в южното крило на Белия дом. След като си стиснаха ръцете и застанаха, за да позират за снимки, президентът Тръмп се обърна и сложи ръка на рамото на краля, за да го придружи вътре. Кралица Камила и първата дама последваха съпрузите си в Белия дом.
Четиримата седнаха, за да пият чай, като се срещнаха за първи път, откакто семейство Тръмп беше на държавно посещение в Обединеното кралство през септември 2025 г.
Първият ден от посещението на крал Чарлз и кралица Камила ще включва и участие в градинско парти. Тържеството в понеделник събра широк кръг от гости, представляващи връзките между САЩ и Обединеното кралство, в резиденцията на британския посланик.
Trump is trying his toxic beta-male handshake, and Charles is having absolutely none of it. pic.twitter.com/vNjJcdyR2P— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) April 27, 2026
Британското посолство сподели в социалните медии как се подготвя храната за първия ден от кралското посещение, като публикува видео, на което се вижда как готвачът приготвя "четири вида чаени сандвичи, кифлички, десерти и няколко британски специалитета – от пушена шотландска сьомга до британско говеждо" за 650 гости.
Let the historic state visit begin!— The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026
President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet King Charles III and Queen Camilla for tea at the White House! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/7tvVCtPecE
Има надежда за подобряване на отношенията
79-годишният Тръмп похвали краля в телефонно интервю за BBC миналата седмица и отговори утвърдително на въпроса дали държавното посещение би могло да спомогне за възстановяването на отношенията с Обединеното кралство. Двете страни са в напрегнати отношения на фона на войната в Иран.
"Абсолютно. Той е фантастичен. Той е фантастичен човек. Абсолютно, отговорът е "да", каза президентът за крал Чарлз III.
"Познавам го добре, познавам го от години. Той е смел и е велик човек. Това определено ще има положителен ефект", добави той, цитиран от "People". Частното чаено парти и градинското тържество дадоха старт на официалната програма за държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в САЩ. Графикът на британските кралски особи подчертава общата история и двустранните отношения между Америка и Великобритания, отбелязвайки 250-годишнината от американската независимост. Кралят и кралицата ще имат ангажименти във Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния от 27 до 30 април, преди кралят да отпътува за Бермуда за кралско посещение от 1 до 2 май. Този етап ще бъде първото посещение на краля като суверен в британска отвъдморска територия след възкачването му на трона след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г.