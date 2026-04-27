Докато спасяват ранени: "Хизбула" атакува израелски войници с дрон. Без пари за британци, документиращи потенциални израелски военни престъпления

Видеозапис, показващ как израелски войници евакуират ранени свои другари и биват атакувани от "Хизбула" с FPV дрон, циркулира в социалните мрежи. Всъщност изглежда случката е записана от два различни източника, защото има кадри от различни гледни точки. The Times of Israel уточнява, че атаката е извършена с два дрона, след като преди това, в израелска зона за сигурност в град Тайбех, Южен Ливан, при ремонт на израелски танк израелски войници са били ударени с FPV дрон – убит е един, шестима са ранени. Последвалата атака срещу евакуационния хеликоптер не е взела повече израелски жертви - Още: Нетаняху: "Хизбула" саботира мирните преговори с Ливан

WATCH: Hezbollah FPV drone hit Israeli troops while they were evacuating wounded soldiers into a helicopter. pic.twitter.com/4VzAcuCFdF — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Close footage of the same Hezbollah FPV drone strike targeting Israeli soldiers.



The strike missed its targets. https://t.co/ArQHiidweD pic.twitter.com/FGRto8WRRe — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Междувременно, The Guardian съобщи, че звено на британското МВнР, което проследяваше нарушения на международното право от страна на Израел в Газа и Ливан, е закрито поради съкращения на бюджета. Закриването също така прекратява финансирането на голям проект за мониторинг, ръководен от Центъра за информационна устойчивост, което означава, че длъжностните лица ще загубят достъп до база данни с 26 000 проверени инцидента по времето на войните в Газа и Ливан. Тези данни бяха използвани за оценка на опасенията за правата на човека и за информация при вземане на британските решения за износ на оръжие.

Ясмин Ахмед, директор на Human Rights Watch за Обединеното кралство, заяви, че е осъдително, че правителството е избрало да съкрати звеното в момент, когато по целия свят се извършват "продължаващи значителни нарушения на международното право и жестоки престъпления".

