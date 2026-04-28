НА ЖИВО: Иран потърси помощ от Русия след провалените преговори със САЩ

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

28 април 2026, 0:01 часа
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Санкт Петербург днес, 27 април. Той отпътува за Русия в неделя вечерта директно от Пакистан, където бе провалена срещата между иранските представители и преговорния екип на САЩ. В последния момент американският президент Доналд Тръмп забрани на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да летят за Исламабад.

Димитър Радев
Димитър Радев
