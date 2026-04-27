Цветозар Томов: Пет пъти по-малко грешки в протоколите на изборите, гласуването с хартия да остане

"На изборите на 19 април броят на грешките в протоколите е намалял пет пъти в сравнение с предишните парламентарни избори", това заяви зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветозар Томов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. По думите му ЦИК се е справила по-добре с кампанията, отколкото се е очаквало.

За отказалите се кандидати

По отношение на кандидатите за депутати, които се отказаха да бъдат избрани за парламента, Томов заяви, че немалка част от тях са действащи кметове, излезли в отпуск. "Услугата на ЦИК да не бъдат обявени за избрани е много важна за тях. Ако искаме да прекратим тази практика, която е нечестна спрямо избирателите, би следвало ЦИК да не взема такива решения - това е причината да гласувам "против", каза Цветозар Томов пред NOVA NEWS.

Още: След изборния провал: Борисов събира ГЕРБ в Пловдив

Той посочи още, че с подобни решения по същество се ликвидира преференциалният вот, подаден за тези кандидати. "Последиците могат да бъдат най-различни. Партийният вот се запазва, но преференциалният изчезва. Той не се прехвърля никъде, включително ако лидер на листа поиска да не бъде обявен за избран", посочи Томов. По думите му освен юридически, този въпрос има и морална страна. "Не е честно спрямо избирателите", заяви зам.-председателят на ЦИК.

Да се гласува и с хартия, и с машина

Според него и машинното, и хартиеното гласуване трябва да се запазят като опции за упражняване на вот, тъй като обществото е разделено в отношението си към тези две технологии и много хора изпитват недоверие към едната или другата технология. "Ако се спрем само на една технология, ще увеличим броя на хората, които не вярват в честността на изборите в България", категоричен е той.

Още: Първият ден на Радев като депутат: Йотова обяви кога ще свика парламента