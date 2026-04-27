ЕС постави условие за вдигане на санкциите срещу Иран, Мерц нарече САЩ "унижени" (ВИДЕО)

27 април 2026, 15:52 часа 417 прочитания 0 коментара
ЕС постави условие за вдигане на санкциите срещу Иран, Мерц нарече САЩ "унижени" (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на 27 април, че е твърде рано да се отменят санкциите срещу Иран. В изявление от Берлин тя посочи, че наказателните мерки са наложени заради репресиите на режима в Техеран срещу собственото му население. В началото на тази година се състояха най-кървавите антиправителствени протести в модерната история на Ислямската република - те започнаха като недоволство от нарасналите разходи за живот, но се превърнаха в многонационално движение срещу властта на аятоласите. Според различни независими оценки броят на убитите от силите за сигурност демонстранти може да надхвърля 36 000, а стотици хиляди са били ранени.

„Първо трябва да видим промяна, фундаментална промяна в Иран, за да бъдат отменени санкциите“, заяви Урсула фон дер Лайен, явно имайки предвид смяна на режима.

Още: Недостиг на горива в ЕС от тази дата: Предупреждение от еврокомисар

Фридрих Мерц: Иран унижава цяла една нация

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц каза, че цяла нация - американската - е "унижавана" от иранското ръководство и Иранската революционна гвардия, говорейки пред студенти в Марсберг, Северен Рейн-Вестфалия. Той добави, че иранските официални лица преговарят със САЩ „много умело“ и изглеждат по-силни, отколкото се смяташе по-рано.

Мерц също така заяви, че Ормузкият проток е бил частично миниран, и добави, че не вижда каква стратегия за изход от войната следват Съединените щати, предаде думите му иранската опозиционна телевизия Iran International.

В събота пък той описа войната на САЩ и Израел с Иран като „напълно ненужна“ и предупреди, че нейните геополитически последици засягат енергийните пазари в Европа, Азия и Съединените щати. Тогава Мерц говори след завръщането си от неофициална среща на върха на ЕС в Кипър.

Още: След провала на преговорите със САЩ Иран прати външния си министър на консултации при Путин

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
