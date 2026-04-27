ЕС постави условие за вдигане на санкциите срещу Иран, Мерц нарече САЩ "унижени" (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на 27 април, че е твърде рано да се отменят санкциите срещу Иран. В изявление от Берлин тя посочи, че наказателните мерки са наложени заради репресиите на режима в Техеран срещу собственото му население. В началото на тази година се състояха най-кървавите антиправителствени протести в модерната история на Ислямската република - те започнаха като недоволство от нарасналите разходи за живот, но се превърнаха в многонационално движение срещу властта на аятоласите. Според различни независими оценки броят на убитите от силите за сигурност демонстранти може да надхвърля 36 000, а стотици хиляди са били ранени.

„Първо трябва да видим промяна, фундаментална промяна в Иран, за да бъдат отменени санкциите“, заяви Урсула фон дер Лайен, явно имайки предвид смяна на режима.

Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale Thema für die Europäische Kommission.



Wir bauen Bürokratie ab und unsere Verteidigungsfähigkeit aus.



Und wir vollenden unseren Binnenmarkt und die Kapitalmarktunion.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2026

Още: Недостиг на горива в ЕС от тази дата: Предупреждение от еврокомисар

Фридрих Мерц: Иран унижава цяла една нация

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц каза, че цяла нация - американската - е "унижавана" от иранското ръководство и Иранската революционна гвардия, говорейки пред студенти в Марсберг, Северен Рейн-Вестфалия. Той добави, че иранските официални лица преговарят със САЩ „много умело“ и изглеждат по-силни, отколкото се смяташе по-рано.

Мерц също така заяви, че Ормузкият проток е бил частично миниран, и добави, че не вижда каква стратегия за изход от войната следват Съединените щати, предаде думите му иранската опозиционна телевизия Iran International.

В събота пък той описа войната на САЩ и Израел с Иран като „напълно ненужна“ и предупреди, че нейните геополитически последици засягат енергийните пазари в Европа, Азия и Съединените щати. Тогава Мерц говори след завръщането си от неофициална среща на върха на ЕС в Кипър.

German Chancellor Friedrich Merz on Saturday described the US-Israeli war with Iran as “totally unnecessary” and warned that its geopolitical shockwaves were hitting energy markets in Europe,Asia and the United States. Speaking after returning from an informal EU summit in Cyprus pic.twitter.com/Iyk5bl03mp — Iran International English (@IranIntl_En) April 27, 2026

Още: След провала на преговорите със САЩ Иран прати външния си министър на консултации при Путин