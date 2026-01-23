Главният прокурор на Иран: Тръмп греши че съм спрял екзекуциите

Главният прокурор на Иран Мохамад Мохаведи отхвърли днес като "напълно погрешно" твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че намесата му е спряла екзекуцията на 800 затворници, задържани след масовите протести в Иран.

"Това твърдение е напълно погрешно, броят на затворниците не е толкова голям, нито пък съдебната власт на страната е взимала такова решение", каза Мохаведи, съобщи Мизан - новинарската агенция на иранската съдебна власт, цитирана от Асошиейтед прес.

Това изявление отново повдига въпроса дали ще последват масови екзекуции в Иран след широкомащабните протести в страната, отбелязва агенцията.

Представители на иранските власти вече посочиха, че някои от задържаните при протестите ще получат смъртни присъди.

Миналата седмица Тръмп предупреди, че масовите екзекуции и убийствата на мирни протестиращи представляват повод за възможни удари на САЩ по обекти в Иран.

