Хамас освободи израелка с двете й деца (ВИДЕО)

„Израелска заселничка и двете й деца бяха освободени, след като бяха задържани по време на сблъсъците“, се казва в изявление на бригадите Езедин ал Касем, въоръженото крило на "Хамас", предава БГНЕС.

Две видеа, които може би са свързани с този случай, се появиха в интернет. Едното бе показано от телевизия Ал Джазира - кадрите са заснети отдалеч и показват неидентифицирана жена и две деца, които боец вероятно на "Хамас", оставя да се отдалечат на пустинно място, вероятно близо до оградата между Израел и Газа. Не е ясно кога е заснето видеото.

Друго видео с разказ на израелка, освободена с две деца, бе публикувано в социалната мрежа X.

The chilling testimony of Avital, an Israeli mother who was kidnapped with her neighbor Adi Kaplon-Vital and Adi’s children (Negev and Eshel). Hamas terrorists took Adi to Gaza gave Adi’s two children to Avital who is interviewed here.



Adi, the mother, is still held by Hamas in… pic.twitter.com/hF3BrxRX9n