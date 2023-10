"Хамас" разполага с ефективно оръжие срещу израелските военни хеликоптери (ВИДЕО)

Поредни видеокадри от боевете в Израел и Ивицата Газа показват, че ислямистите имат на разположение преносими зенитни ракети (MANPADS). Този вид портативни комплекси може да изстрелва ракети с инфрачервено насочване и се употребява срещу хеликоптери и нисколетящи самолети. Такъв тип ракети са американските "Стингър".

Видеото по-долу показва как израелски военен хеликоптер изстрелва примамки, след като е обстрелян със зенитна ракета:

Hamas now has 9K32 Strela-2 MANPADS in service. Arab media published a video of a missiles being launched at an Israeli helicopter. pic.twitter.com/3eY9tkZWbp