Хеликоптер с турски и катарски военни се разби в Катар

22 март 2026, 15:34 часа 334 прочитания 0 коментара
Хеликоптер с турски и катарски военни се разби в Катар

Хеликоптер, принадлежащ на катарските въоръжени сили, провеждащ тренировъчни дейности под егидата на Съвместното командване на катарско-турските сили, се е разбил в морето в петък вечерта, съобщи Анадолската агенция. По данни на турското министерство на отбраната един военнослужещ от турските въоръжени сили и двама техници от водещата турска компания за отбранителни технологии ASELSAN са сред седемте загинали при катастрофа с хеликоптер в Катар.

По първоначална информация причината за инцидента е техническа неизправност, но тя ще бъде установена след разследване от катарските власти.

Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази дълбока скръб във връзка с катастрофата.

„С голяма тъга научих новината, че военнослужещите на турските въоръжени сили, служителите на ASELSAN и членовете на катарските въоръжени сили загинаха при катастрофата с хеликоптер в Катар“, заяви Ердоган в изявление, споделено в социалните мрежи.

Турският лидер отправи молитви и съболезнования за загиналите при трагичния инцидент.

Военното сътрудничество между Турция и Катар продължава

Военното сътрудничество и координационните дейности между Турция и Катар продължават без прекъсване, като част от съществуващите споразумения и планове. 

„Със стартирането на спасителните операции достигнахме до останките на хеликоптера и телата на нашите загинали. При инцидента загинаха четирима военнослужещи от катарските въоръжени сили, един военнослужещ от турските въоръжени сили и двама техници от ASELSAN", се казва в изявлението на турското военно министерство.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
