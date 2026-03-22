Хеликоптер с турски и катарски военни се разби в Катар

Хеликоптер, принадлежащ на катарските въоръжени сили, провеждащ тренировъчни дейности под егидата на Съвместното командване на катарско-турските сили, се е разбил в морето в петък вечерта, съобщи Анадолската агенция. По данни на турското министерство на отбраната един военнослужещ от турските въоръжени сили и двама техници от водещата турска компания за отбранителни технологии ASELSAN са сред седемте загинали при катастрофа с хеликоптер в Катар.

По първоначална информация причината за инцидента е техническа неизправност, но тя ще бъде установена след разследване от катарските власти.

Görevli olarak bulundukları Katar’da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN'lı çalışma arkadaşlarımız İsmail Enes Can ve Süleyman Cemre Kahraman’a Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk ve Katar Silahlı Kuvvetlerine,… pic.twitter.com/kyUyiwW1ov — ASELSAN (@aselsan) March 22, 2026

Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази дълбока скръб във връзка с катастрофата.

„С голяма тъга научих новината, че военнослужещите на турските въоръжени сили, служителите на ASELSAN и членовете на катарските въоръжени сили загинаха при катастрофата с хеликоптер в Катар“, заяви Ердоган в изявление, споделено в социалните мрежи.

Турският лидер отправи молитви и съболезнования за загиналите при трагичния инцидент.

Военното сътрудничество между Турция и Катар продължава

Военното сътрудничество и координационните дейности между Турция и Катар продължават без прекъсване, като част от съществуващите споразумения и планове.

„Със стартирането на спасителните операции достигнахме до останките на хеликоптера и телата на нашите загинали. При инцидента загинаха четирима военнослужещи от катарските въоръжени сили, един военнослужещ от турските въоръжени сили и двама техници от ASELSAN", се казва в изявлението на турското военно министерство.